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Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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#AXA Sigorta Kupa Voley#Voleybol#TVF
Kupa Voleyde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 16:25

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Kadınlar:

Fenerbahçe Opet-Bahçelievler Belediyespor

Türk Hava Yolları-Beşiktaş

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

VakıfBank-Galatasaray Daikin

Erkekler:

Halkbank-Altekma

Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor

Fenerbahçe Medicana- Spor Toto

Ziraat Bankkart-Arkas Spor

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#AXA Sigorta Kupa Voley#Voleybol#TVF

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