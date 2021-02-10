Kupa Voley: VakıfBank 3-0 Çan Gençlik Kalespor
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Saadettin Kıral
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Gizem Güner Örge, Tuğba Şenoğlu, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Çan Gençlik Kalespor: Hande Naz Şimşek, Simay Gazi, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Braga (Simay Merdin, Miray Merdin, Dilara Bağcı)
Setler: 25-16, 25-18, 25-12
Süre: 65 dakika (20, 25, 20)
Bu sonuçla VakıfBank, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.
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