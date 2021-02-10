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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Kupa Voley: VakıfBank 3-0 Çan Gençlik Kalespor

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Kupa Voley: VakıfBank 3-0 Çan Gençlik Kalespor
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Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Saadettin Kıral

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Gizem Güner Örge, Tuğba Şenoğlu, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Çan Gençlik Kalespor: Hande Naz Şimşek, Simay Gazi, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Braga (Simay Merdin, Miray Merdin, Dilara Bağcı)

Setler: 25-16, 25-18, 25-12

Süre: 65 dakika (20, 25, 20)

Bu sonuçla VakıfBank, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

 

Kupa Voley: VakıfBank 3-0 Çan Gençlik Kalespor

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