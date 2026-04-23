Kupa çeyrek finaline Onana damgası: Penaltı atışlarında yalnızca 1 gol yedi!

Samsunspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona eren maçta deplasmanda Samsunspor'u seri penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bordo-mavililer yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

ONANA ŞOV YAPTI, OKAN'IN PERFORMANSI YETMEDİ

Penaltılarda bordo-mavililerin gollerini Paul Onuachu, Tony Nwakaeme ve Ernest Muçi kaydetti.

Bordo-mavililerin kalecisi Andre Onana; Satka, Mouandilmadji ve Yunus Emre'nin penaltılarını kurtararak ön plana çıktı.

Öte yandan Samsunspor file bekçisi Okan Kocuk'un seri penaltı atışlarında yaptığı 2 kurtarış tur için yetmedi. Kocuk, Umut Nayir ve Bouchouari'ye gol izni vermedi.

İşte Onana'nın Samsunspor maçı performansı;

Toplam kurtarış: 3

Uzaklaştırma: 1

Pas: 23/29

Uzun pas: 10/16

Kalesinde oluşan gol beklentisi: 0.53

"BEN HAZIR DOĞMUŞ BİRİSİYİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Andre Onana, turu "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor." sözleriyle değerlendirdi.

Penaltılarda sergilediği performansa dair kendisine yöneltilen soruya ise başarılı file bekçisi, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz." şeklinde yanıt verdi.