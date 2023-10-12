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Kupa canavarı Vakıfbank’ta ilk hedef tamam

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#Vakıfbank#Fenerbahçe Opet#Voleybol
Kupa canavarı Vakıfbank’ta ilk hedef tamam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

Her iki takımın da performansı beklediğimizden daha iyiydi.

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Geçen yılın Sultanlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kupa Volley’in sahibi (Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek) Vakıfbank’ı karşı karşıya getiren 14. Şampiyonlar Kupası’nı 5. kez kazanan 3-2 ile sarı siyahlılar oldu.

Uzun milli takım sürecinin ardından -tam takım- antrenman yapmak için az zaman bulan takımların genel performansına baktığımızda beklediğimizden daha iyiydi. Yeni transferler de olduğundan takımlar zamanla oyununu oturtacaktır.

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TiE BREAK’TE THOMPSON FARKI

Fenerbahçe Opet’in 31 sayı bulan pasör çaprazı Stysiak performansını tüm maça yayarken, daha tutuk başlayan Vakıfbanklı Thompson (29 sayı) tie break setinde fark yaratan oldu.

Tek ayak denemeleri yapan Zehra hücumdan ziyade servislerde etkisini gösterirken, Bahar bloklarıyla fark yarattı.

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Gabi ve Frantti ile oyun kurgusunu tamamlayan Vakıfbank, Cansu’nun yönlendirmesiyle zafere ulaşan taraf oldu.

DRCA-FEDOROVTSEVA YETMEDi

Fenerbahçe Opet, pasör Drca ile iyi ritim tutturdu ve Arina-Aslı ile oyun dengesini yakaladı ancak bu çaba maçı kazanmaya yetmedi.

İtalyan antrenörler Lavarini-Guidetti rekabetinde kazanan, takımıyla otuzuncu kupaya doğru giden Giovanni Guidetti oldu.

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#Vakıfbank#Fenerbahçe Opet#Voleybol

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