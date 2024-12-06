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Kupa canavarı Fenerbahçe Opet! Avrupa'da bile rakibi yok

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#Fenerbahçe Opet#Fenerbahçe#Kemal Danabaş
Kupa canavarı Fenerbahçe Opet Avrupada bile rakibi yok
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:00

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2024 yılında kupalara tam anlamıyla ambargo koydu.

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Son olarak önceki gün ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı lacivertliler, Türkiye'de ve Avrupa'da katıldığı son 8 şampiyonanın tamamında kupayı kaldırdı. Fenerbahçe ayrıca Türkiye'deki organizasyonlarda oynadığı son 66 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı lacivertli kulübün kadın basketbolundan sorumlu yöneticisi Kemal Danabaş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Böyle başarılı bir takım ne Türkiye’de ne Avrupa’da ne de başka bir branşta yok. Başarımızın sırrı ciddiyet, disiplin, çok çalışmak, ayakların her zaman yere basması, aile olmayı başarmak ve inanmak” dedi.

Danabaş ayrıca altyapıya da büyük yatırım yaptıklarını belirterek, son iki sezonda Gençler Ligi’nde şampiyon olduklarını söyledi.

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Kupa canavarı Fenerbahçe Opet Avrupada bile rakibi yok

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#Fenerbahçe Opet#Fenerbahçe#Kemal Danabaş

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