Kupa canavarı Fenerbahçe Opet! Avrupa'da bile rakibi yok

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Son olarak önceki gün ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı lacivertliler, Türkiye'de ve Avrupa'da katıldığı son 8 şampiyonanın tamamında kupayı kaldırdı. Fenerbahçe ayrıca Türkiye'deki organizasyonlarda oynadığı son 66 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı lacivertli kulübün kadın basketbolundan sorumlu yöneticisi Kemal Danabaş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Böyle başarılı bir takım ne Türkiye’de ne Avrupa’da ne de başka bir branşta yok. Başarımızın sırrı ciddiyet, disiplin, çok çalışmak, ayakların her zaman yere basması, aile olmayı başarmak ve inanmak” dedi.

Danabaş ayrıca altyapıya da büyük yatırım yaptıklarını belirterek, son iki sezonda Gençler Ligi’nde şampiyon olduklarını söyledi.

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