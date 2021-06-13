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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Kupa Amerika maçı öncesi Venezuela'da koronavirüs krizi! 12 kişi pozitif...

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Kupa Amerika maçı öncesi Venezuela'da koronavirüs krizi! 12 kişi pozitif...

Kupa Amerika (Copa America) futbol turnuvasının açılış maçında Brezilya ile karşılaşacak Venezuela'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, turnuva öncesi yapılan rutin kontrollerde Venezuela Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibinde 12 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve bu vakaların karantina altında tutulduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 12 vakadan 8'ini oyuncuların oluşturduğu ve Venezuela'nın kadrosunda yer alan yedek oyuncuların, 14 Haziran Pazartesi TSİ 00.00'da Brezilya ile oynanacak açılış maçına yetiştirilmesi için çaba sarf edildiği vurgulanıyor.

Kupa Amerika maçı öncesi Venezuelada koronavirüs krizi 12 kişi pozitif...

Konu hakkında bilgilendirilen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise maçın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın ev sahiplerinden Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülke turnuvadan çekilmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceği, geçen ay sonunda duyurulmuştu.

Kupa Amerika maçı öncesi Venezuelada koronavirüs krizi 12 kişi pozitif...

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