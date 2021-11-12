Kuntz ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Cebelitarık maçı öncesi açıklamalar: "Büyük riskler aldım ama..."

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A Milli Takımımızın Cebelitarık maçı öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İlk olarak sözü alan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri şöyle;

Yarın bize hem galibiyet hem de farklı bir skor gerekiyor. Hedefimiz erken öne geçmek. Daha sonra atabildiğimiz kadar gol atarak rakiplerimizi baskı altına almamız gerek. Cebelitarık'ın gruptaki yerini düşür görmemeliyiz. İlk maçta pozisyon bulmuştuk ama ilk yarıda gol atamamıştık. Mücadele seviyemiz üst düzeyde olmalı.

"Kuntz'un en iyi özelliği yakın iletişim"

Hocamızın yalnızca benimle ilgilendiğini söyleyemem, bütün takım arkadaşlarımla ilgileniyor. Dünkü idmanda bireysel olarak benimle konuşup yapmamı istediği şeyleri söyledi. Futbolcularla olan iletişimi çok sıcak. İsteklerini bize iletiyor. İkili diyalog halindeyiz sürekli. Bu da futbolcunun takımda bulacağı en güzel şey. Senden istekte bulunuyor, siz de 'yapabilirim' ya da 'yapamam' diyorsunuz. Güzel bir ortamımız var. İnşallah yarınki maçta bu sahaya yansır.

"Galatasaray'a gelirken riskler aldım"

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Ben 3. ligden geldim, profesyonel ligin en altından. Şu anda Galatasaray'da ve Milli Takım'dayım. Bu zor gözükse de imkansız değil. Benden önce de yapanlar vardır, benden sonra da belki daha da artacaktır. Hayatın karşınıza neler çıkaracağını bilemezsiniz, çalışmayı bırakmamalarını arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. Ben Galatasaray'a gelirken büyük riskler aldım ama bu sınavı güzel geçtim. Hayallerimi yaşıyorum. Hem Fatih Hocama hem de Milli Takım'daki hocalarıma teşekkür ediyorum bana güvendikleri için.

Kuntz: "Takımda müdahale edebileceğiniz şeyler var edemeyeceğiniz şeyler var"

Teknik direktör olarak müdahale edebileceğiniz şeyler var edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından sonraki özgüvene etki edemiyorsunuz mesela. Oyuncularımın çok fazla maçı vardı. O maçlarla başlıyoru çalışmaya ki kulüplerini unutup Milli Takım'a odaklansınlar. Son milli maçı onlara hatırlatıp neler yapabileceğimizi konuştuk.

Asistanlarımın bağımsız çalışma becerisinde olmaları ve kendi kişiliklerinin olması benim için önemli. Sahaya kuka koymayacaklar. Bundesliga'da teknik direktör olan insan da var. Ayrıca Türkçe konuşan bir antrenör olması da önemli. Kenan daha önce benim oyuncumdu, aramızdaki iletişim hiç bitmedi. Onun da kendine has özellikleri var. Bu şekilde ekip olarak daha donanımlı oluyorsunuz.

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"Duygusallıkla disiplini kombine etmeye çalışıyoruz"

Baskı altına girmek benim kararımdı. Bu takımı kmotive etmeye gerek yok. Oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Bu motivasyonu arttırmak için bir şey yapmam gerekmiyor. Sadece duygusallığı disiplinle iyi kombine etmem gerek. Dengelemek lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Disiplin sorunumuz yok, bu iki kavramdan iyi bir karışım bulmamız gerekiyor.

Soru: Ferdi Kadıoğlu '3 seçeneğim var' dedi. Milli Takım seçmek bu kadar uzun mu sürer?

Alman federasyonundaki yöneticilerle Almanya için veya Türkiye için oynayan oyuncular hakkında görüşmüştük. Mesela iki çocuğunuz var, size hangisini sevdiğiniz soruluyor. Bu zor bir soru. Ferdi'ye kendisini istediğimizi söyledik, O da bir karar verecek. Kolay bir durum değil.

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"Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?"

Soru: Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da ayrılmıştı. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız? 2 forvet, 3 forvet?

Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? (gülerek) Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Zaman geçti, oyuncular da biraz değişti. Oyuncuların hem takımları hem de Milli Takım için ne kadar gol attıklarını görüyorsunuz. Benim amacım forvetlerimi mümkün olan en iyi duruma getirmek. Ondan sonra gol atacaklarına inanıyorum. Hücuma yönelik hafta boyunca çalıştık. Oyuncuların duygusal olarak yüksek olmasını istedik. Burak önemli bir oyuncu. Kenan Karaman'ı Almanya'dan tanıyorum, Halil de iyi bir oyuncu. Gol olayı sadece forvetlerle ilgili değil, kenardan da onlara şans yaratmamız lazım. Bol asist aldıklarında iyi veya kötü olduklarını söyleyebiliriz.

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Abdülkadir Ömür oynayamayacak

Abdülkadir Ömür yarın oynamayacak ama Salı günkü maç için ümitliyiz.

Oyuncularla yakın ilişkisi hakkında

Sıcak ilişkiler yalnızca Türklere değil Almanlara da çalışır. Birine yakın dururken ona bir şey anlatmak kolaylaşıyor. Mesela Kerem antrenmanda hata yaptı, uzaktan görüyrum ve kenara alıyorum. Ama aramızda iyi bir ilişki varsa Kerem bana gelip 'Hocam ailemde bir sorun var, dün gece uyuyamadım' derse konuyu daha sakin çözebiliriz. Ayrıca oyuncuların kafamdaki planı doğru anlamalarını istiyorum. Bunu anlatırken de onların fikirlerini de almak istiyorum. Benim tarzım böyle ama çok da disiplinliyim. Oyunculara her zaman doğruları basit şekilde söyleyebiliyorum. Oyuncuya önce neyi olduğunu soruyorum, ardından videoyu izletip hatalarını söylüyorum.

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Süper Lig'in seviyesi Avrupa'nın altında mı?

Bu konuda görüş bildirecek durumda hissetmiyorum henüz. Göreve geleli 5-6 hafta oldu. Süper Lig hakkında kesin bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya karşı güçlü bir oyun oynadı ama genel olarak bir yorum yapmak için erken. Benim görevim Milli Takım.

"Hakan Çalhanoğlu hep daha fazlasını yapmak istiyor"

Milli Takım'da oyuncuların üzeri,ne fasrklı bir baskı ekleniyor. Vatanları için oynadıkları için daha fazlasını yapmak istiyorlar. Hakan taktik olarak çok esnek bir oyuncu. Bizim de planlarımızda önemli bir yeri var. Yarın çok iyi işler yapacağına inanıyorum.

Cebelitarık maçından skor beklentisi ne?

Oyuncularıma şunu söyledim; Gruptaki geleceğimiz yalnızca bizim elimizde değil. Bu yüzden atabileceğimiz kadar gol atmak, rakiplerimizin diğer maçlarda baskı altına girmesini sağlayabilir. Yarınki maçta düşüncemiz bu şekilde olacak.