Kumite nedir ve ne demek?

Kumite, Karatede eşli çalışmalara verilen isimdir. Karatede pek çok eşli çalışma şekli vardır. Yalnızce ileri seviyeye ulaşmış öğrencilerin serbest kumite çalışmasına izin veilir. Diğer öğrenciler genellikle yalnızca serbest kumite için hazırlık niteliğindeki alıştırmaları çalışırlar. Tek adım, üç adım ve 5 adım kumite vardır. Shotokan Karatede kimse karşısındakine kasten vurmaz. Bazı tecrübeli Karate öğrencileri tekniklerinde rakiplerine temas edebilirler, ancak kimse kimsenin canını acıtmaz. Yeni Karate öğrencileri genelde güvenlik nedeniyle ataklarını kısa tutarlar. Bazen ilk kumite idmanlarında Karate öğrencilerinin bacak ve kollarında bazı ezikler oluşsa da, kısa zamanda uzuvlar güçlenir ve bu ezikler yok olurlar.