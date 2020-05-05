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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

"Küme düşme" kararına karşı imza kampanyası! Fransız Amiens...

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"Küme düşme" kararına karşı imza kampanyası! Fransız Amiens...
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılmasıyla küme düşen Amiens, karara karşı imza kampanyası başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve "adaletsiz" bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.

Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

 

Küme düşme kararına karşı imza kampanyası Fransız Amiens...

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