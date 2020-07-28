Küme düşme kalkacak mı? Gözler alınacak karara çevrildi

Bu sezon için küme düşme kalksın talebinde bulunan Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor başkanları, görüşlerini Kulüpler Birliği toplantısında dile getiriyor. Takımları TFF 1. Lig'e düşen 3 takımın da başkanları, diğer kulüplerin de desteğini almayı hedefleyerek bu sezon için küme düşmenin kaldırılma niyetlerini paylaşacak.

Konuyla ilgili detayların, 28 Temmuz 2020 tarihli Kulüpler Birliği toplantısının ardından verilmesi bekleniyor.