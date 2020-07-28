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Haber Giriş: 28.07.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Küme düşme kalkacak mı? Gözler alınacak karara çevrildi

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Küme düşme kalkacak mı? Gözler alınacak karara çevrildi
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Küme düşme kalkacak mı sorusu, son günlerde bazı takımların bu durumu gündeme getirmesinin ardından taraftarlar arasında da araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, küme düşme kalkacak mı? İşte, pek çok taraftarın merakla araştırdığı o sorunun cevabı

Bu sezon için küme düşme kalksın talebinde bulunan Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor başkanları, görüşlerini Kulüpler Birliği toplantısında dile getiriyor. Takımları TFF 1. Lig'e düşen 3 takımın da başkanları, diğer kulüplerin de desteğini almayı hedefleyerek bu sezon için küme düşmenin kaldırılma niyetlerini paylaşacak. 

Konuyla ilgili detayların, 28 Temmuz 2020 tarihli Kulüpler Birliği toplantısının ardından verilmesi bekleniyor. 

Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk ettiKayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Gözbaşı, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç’ın yanına gelip, konuşmasının ardından birlikte toplantıya geri döndü.
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