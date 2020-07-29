Küme düşme kaldırıldı mı? İşte Süper Lig, 1. Lig, 2 ve 3. lig için alınan karar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını söyledi.

Nihat Özdemir, bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda bu sezon küme düşmenin olmamasına karar verildi. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Yeni yabancı kuralı kararı 1 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme de kaldırıldı.

TFF 3. Lig 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım mücadele edecek