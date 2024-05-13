Süper Lig'de küme düşme hattı yanıyor! Şampiyonluğu dahi etkileyecek... | İşte fikstür ve tüm hesaplar...

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasıyla birlikte küme düşme hattı iyice karıştı. Hatayspor, Konyaspor ve Gaziantep kritik galibiyetler alarak ligde kalma umutlarını sürdürdüler. Ancak Galatasaray karşısında son dakikada bir puanı kaçıran Fatih Karagümrük ve deplasmanda benzer şekilde son dakikada bir puanı bırakan Ankaragücü, küme düşme hattının kızışmasına neden oldu.

BİRBİRLERİYLE OYNAYACAKLAR



Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında küme düşme hattında yer alan 7 takımın 6'sı birbirleriyle karşılaşacak. Küme hattının bir sıra üstünde bulunan Ankaragücü, sahasında düşme hattında yer alan Pendikspor'u konuk edecek. Gaziantep ile Fatih Karagümrük, ligde kalmak adına çok kritik bir maç oynayacak. Kayserispor'un sahasında konuk edeceği Konyaspor maçında ise kazanan ligde kalmayı garantilerken, kaybeden diğer maçların skorlarını bekleyerek küme kalma ihtimalini son haftaya bırakacak. Hatayspor ise dördüncülük mücadelesi veren Beşiktaş'ın konuğu olacak.

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HAFTAYA KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR BELLİ OLABİLİR



Ligin 37. haftasında alınacak sonuçlara göre küme düşecek 3 takımın belirlenmesi, son haftaya kalmadan mümkün olabilir. Pendikspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük bu hafta maçlarını kaybederlerse ve Konyaspor ile Kayserispor berabere kalırsa, küme düşecek diğer 3 takım otomatikman belirlenmiş olacak.

1'ER PUAN YETEBİLİR



Ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında daha rahat bir konumda yer alan Kayserispor ile Fenerbahçe'den puan alan ve Samsunspor karşısında net bir galibiyet elde ederek çıkış yakalayan Konyaspor, 37. haftada karşı karşıya gelecek. Alt sıralardaki takımların birbirleriyle oynayacak olması, bu maçın beraberlikle sonuçlanması durumunda iki takım içinde yeterli olabilir.

KONYASPOR SON HAFTA GALATASARAY'I KONUK EDECEK



Olası senaryolara göre, Konyaspor'un ligde kalma umutlarının son haftaya kalması ve Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'ye kaybetmesiyle Konyaspor - Galatasaray karşılaşması, hem şampiyonun hem de ligde kalacak takımın belirlenmesinde kritik bir rol oynayabilir. Bir diğer ihtimallede sarı-kırmızılılar şampiyon, Konyaspor ise ligde kalmayı garantilemiş olarak karşılaşmaya başlayabilir.

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Fenerbahçe'den 1 puan alan ve rakibine şampiyonluk yarışında çelme takan Konyaspor, 37. hafta maçları sonucunda ligde kalmayı garantilemiş olarak son haftada Galatasaray karşısına çıkabilir.

SAMSUNSPOR HİÇ PUAN ALMADAN LİGDE KALABİLİR



Ligde 42 puanla 12. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, kalan son iki karşılaşmada puan çıkaramaması durumunda bile diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre ligde kalabilir. Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Samsunspor, kaybetmesi durumunda ligi son haftasında Karagümrük ile kritik bir maça çıkabilir.

ANKARAGÜCÜ'NE 1 GALİBİYET YETEBİLİR



Ligde 4 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan Ankaragücü 39 puanla 15.sırada yer alıyor. Bu hafta Pendikspor'u sahasında konuk edecek olan Ankara temsilcisi kazanması durumunda diğer maçların skorlarına göre ligde kalmayı garantileyebilir. Ligin son haftasında başkent temsilcisi üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor'a konuk olacak.

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FATİH KARAGÜMRÜK KAYBETMESİ HALİNDE DİĞER MAÇLARDAN GELECEK SKORLARI BEKLEYECEKLER



Galatasaray'a karşı son dakika golüne engel olamayıp 1 puanı bırakan ve Gaziantepspor'un Adana Demirspor karşısında çok kritik bir galibiyet alarak puanını 38'e yükseltmesinin ardından küme düşme hattına gerileyen Fatih Karagümrük, 37 puanla 17. sırada yer alıyor. Karagümrük, ligin bitimine 2 hafta kala önce kazananın önemli bir viraj döneceği Gaziantep karşılaşmasına çıkacak. Kaybetmeleri ihtimalinde diğer maçlardan gelecek skorları bekleyecekler. Ligin son haftasında ise sahasında Yılport Samsunspor maçıyla ligi tamamlayacaklar.

ÇANLAR HATAYSPOR İÇİN ÇALIYOR



Volkan Demirel'in görevi bırakmasının ardından 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyan Atakaş Hatayspor, 37 puanla 18. sırada yer alıyor. Ancak sezon sonunda şu an aynı puanda yer aldığı Karagümrük'ün ikili averajda önünde olmasından kaynaklı ligi önünde tamamlayacak. Ligde mutlaka kazanması gereken iki kritik karşılaşmaya çıkacak Hatayspor, ligin 37. haftasında dördüncülük mücadelesi veren Beşiktaş'ın konuğu olacak. Bordo-beyazlılar ligin son haftasında da Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklar.

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PENDİKSPOR'UN KALAN MAÇLARI LİGDE KALMA MÜCADELESİ VEREN TAKIMLARLA



Ligde 36 puanla 19. sırada ateş hattında yer alan Pendikspor, ligde kalan 2 maçında da küme düşme mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak. Önce 37. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak olan İstanbul temsilcisi, ligde kalma adına son hafta sahasında yine ligde küme düşmeme mücadelesi veren Selçuk İnan'ın Gaziantep'i ile kritik bir maça çıkacak.

DÜŞME HATTI KALAN MAÇLAR



SAMSUNSPOR (42)

Alanyaspor

Fatih Karagümrük (D)

KAYSERİSPOR (41)

Konyaspor

Sivasspor (D)

KONYASPOR (40)

Kayserispor (D)

Galatasaray

ANKARAGÜCÜ (39)

Pendikspor

Trabzonspor (D)

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GAZİANTEP FK (38)

Fatih Karagümrük

Pendikspor (D)

FATİH KARAGÜMRÜK (37)

Gaziantep (D)

Samsunspor

HATAYSPOR (37)

Beşiktaş (D)

Çaykur Rizespor

PENDİKSPOR (36)

Ankaragücü (D)

Gaziantep