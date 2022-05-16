Küme düşen takımına diz çöktürtüp özür diletti

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Geçtiğimiz iki yıl FIBA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan, bu sezon ise İspanya 1. Ligi’nde son sırayı alarak küme düşen San Pablo Burgos’un önceki gün Fuenlabrada’ya kendi sahasında 83-66 yenildiği maçtan sonra ilginç bir olay yaşandı.

San Pablo Burgos’un sahibi ve başkanı Felix Sancho, küme düşmelerine sebep olan mağlubiyetin ardından oyuncularına zorla diz çöktürerek taraftarlardan özür diletti. Önce kendisi sahaya girip diz çöken Sancho, oyuncularına öfkeyle bağırarak diz çökmelerini istedi.

JAMES: BANA BUNU YAPTIRAMAZ

Sancho’nun bu davranışı farklı yorumlara neden oldu. Takımın başantrenörü Pedro Martinez, “İyi bir profesyonel kaybettiği zaman kimseden özür dilememeli” dedi. Monaco’nun yıldızı Mike James ise, “Kimse bana diz çöktüremez” yorumunu yaptı.