Küme düşen Denizlispor futbolcularının görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu

Süper Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil siyahlılar Rizespor'a 1-0 mağlup olurken şehirde büyük bir üzüntü yaşandı.

Karşılaşmanın ardından ise ev sahibi takım futbolcularının görüntüleri Denizlisporlu taraftarlar tarafından tepki çekti.

Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların rakip oyuncular ve hakemle şakalaştıkları görüntüler yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarlar sert eleştirilerde bulundu.

Yukatel Denizlispor, 2 sezon önce yükseldiği Süper Lig'den yeniden TFF 1. Lig'e düşmüş oldu.

Sosyal medyadan bazı tepkiler:



- Yazıklar olsun. Ne emeklerle Süper Lig’e çıkardığımız , ulu çınarın mevcut oyuncularına bakın! Şahıslar geçicidir, baki kalacak Denizlisporumuzdur.



- Resmi görene kadar Denizlispor için üzülmüştüm... Sonra kendime üzüldüm.

- Denizlispor oyuncuları küme düştüğü için maç sonu neden bu kadar üzülmüş ki

- Küme düşen bir takımın, küme düştüğü bir maç sonrası görüntüleriymiş bu...

Yoruma kapalı aslında.

Aidiyet mühim bir konu...





