Kulüplerden Ali Koç'a 'geçmiş olsun' mesajları

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Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüpleri Samsunspor, Kasımpaşa ile 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği: Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz.

Samsunspor: Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz.

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Kasımpaşa: Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maç içinde gerçekleşen üzüntü verici olay hepimizi derinden üzmüştür. Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez. Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm spor camiasını sağduyuya davet ederiz.

Fatih Karagümrük: 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe müsabakasında yaşanan 'kabul edilemez' olaylardan dolayı derin üzüntü duyduk. Fenerbahçe Kulübü'ne ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.