×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kulüplerden Ali Koç'a 'geçmiş olsun' mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Göztepe
Kulüplerden Ali Koça geçmiş olsun mesajları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 14:56

Kulüpler Birliği Vakfı ve bazı kulüpler, Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saldırıya uğraması ile ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüpleri Samsunspor, Kasımpaşa ile 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği: Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz.

Samsunspor: Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGöztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koça saldıran Fatih Özkana ev hapsi İlk vukuatı değil, ifadesi ortaya çıktıGöztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ev hapsi! İlk vukuatı değil, ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

Kasımpaşa: Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maç içinde gerçekleşen üzüntü verici olay hepimizi derinden üzmüştür. Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez. Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm spor camiasını sağduyuya davet ederiz.

Fatih Karagümrük: 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe müsabakasında yaşanan 'kabul edilemez' olaylardan dolayı derin üzüntü duyduk. Fenerbahçe Kulübü'ne ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Gözden KaçmasınTFFden Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili açıklama Misafir takım kulüp başkanı...TFF'den "Göztepe-Fenerbahçe" maçında yaşananlarla ilgili açıklama! "Misafir takım kulüp başkanı..."Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!