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Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Botafogo#Palmeiras
Kulüpler Dünya Kupasında ilk finalist belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 21:59

Palmeiras, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Botafogo'yu 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki iki Brezilya ekibinin karşılaşmasında Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçın normal süresi golsüz berabere bitti ve maç uzatmalara gitti.

Palmeiras, maçın 100. dakikasında Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken Gustavo Gomez, 116. dakikada kırmızı kart görerek takımını Botafogo karşısında 10 kişi bıraktı.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca, karşılaşmayı 1-0 kazanan Palmeiras, çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Botafogo#Palmeiras

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