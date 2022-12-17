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Kulüpler Dünya Kupası 32 takımla oynanacak

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#Dünya Kupası#Infantino#FIFA
Kulüpler Dünya Kupası 32 takımla oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Yeni formatı duyuran FIFA Başkanı Gianni Infantino, 7 kıta şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun 2025 yılından itibaren 32 takımla düzenleneceğini açıkladı.

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2017 yılında aldığı kararla 2026’dan itibaren Dünya Kupası’nın 48 takımla oynanacağını açıklayan FIFA, Kulüpler Dünya Kupası’nda da benzer bir değişikliğe imza attı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni formatını açıkladı ve turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi.

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Infantino, “Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni bir versiyonu olacak. 2025’ten itibaren 32 takım katılacak. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası’na benzer olacak” diye konuştu.

İLK EV SAHİBİ ABD OLABİLİR

Kulüpler Dünya Kupası daha önce 7 takımla oynanıyordu. Mevcut turnuva her konfederasyonun önde gelen kulüp yarışmasının kazananlarını ve ev sahibi şampiyonları birbirleriyle rakip haline getiriyordu. 2025 için ayrıntılara, formata ve ev sahibi ülkeye henüz karar verilmedi. Ancak ilk ev sahibinin ABD olması bekleniyor.

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#Dünya Kupası#Infantino#FIFA

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