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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oluyor! Toplantı başladı...

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#Kulüpler Birliği#Ali Koç#Başkan
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı belli oluyor Toplantı başladı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:57

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün gerçekleştirilen toplantıyla belli olacak.

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Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

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Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacak Ali Koç, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin "Hayırlı olsun." cevabını verdi.

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#Kulüpler Birliği#Ali Koç#Başkan

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