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Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması

#Kulüpler Birliği Vakfı#Futbol#Spor Yasası
Kulüpler Birliğinden Spor Yasası açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, TBMM’ye sunulan Spor kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası Teklifi’nin içeriği ile ilgili endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

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TBMM’deki yasa tasarısı ile ilgili endişelerini açıkladılar.

Açıklama, özetle şöyle:

CiDDiYE ALINMADIK 

Kanun ile ilgili görüşlerimizin yeterince ciddiye alınmadığını görüyoruz. Kanun teklifi, içerik olarak yetersiz olmakla birlikte amaçladığı hedefler ile sonuçları birbirinden uzak. Kanun teklifi, komisyondan geçtiği şekliyle yasalaşırsa:

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KAMU ETKiSi ARTACAK

1- Kamu kurumlarının spordaki etkisi artacak.

2- Mevcut borçlu kulüplerin istisnasız tüm yöneticileri hapis cezasıyla yargılanabilecek. 

3- Yeni seçilecek başkan, yönetici ve hatta profesyoneller bu riskleri almak istemedikleri için görevlere talip olmayacak. 

4- Sahipli kulüpler üzerindeki kontroller ve hapis cezasına gidecek olan yaptırımlar nedeniyle sektöre gelmesi muhtemel tüm yurt içi ve yurt dışı yatırımların önü kesilecektir.

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#Kulüpler Birliği Vakfı#Futbol#Spor Yasası

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