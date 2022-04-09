Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması

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TBMM’deki yasa tasarısı ile ilgili endişelerini açıkladılar.

Açıklama, özetle şöyle:

CiDDiYE ALINMADIK

Kanun ile ilgili görüşlerimizin yeterince ciddiye alınmadığını görüyoruz. Kanun teklifi, içerik olarak yetersiz olmakla birlikte amaçladığı hedefler ile sonuçları birbirinden uzak. Kanun teklifi, komisyondan geçtiği şekliyle yasalaşırsa:

KAMU ETKiSi ARTACAK

1- Kamu kurumlarının spordaki etkisi artacak.

2- Mevcut borçlu kulüplerin istisnasız tüm yöneticileri hapis cezasıyla yargılanabilecek.

3- Yeni seçilecek başkan, yönetici ve hatta profesyoneller bu riskleri almak istemedikleri için görevlere talip olmayacak.

4- Sahipli kulüpler üzerindeki kontroller ve hapis cezasına gidecek olan yaptırımlar nedeniyle sektöre gelmesi muhtemel tüm yurt içi ve yurt dışı yatırımların önü kesilecektir.