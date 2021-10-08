Kulüpler Birliği’nden MHK için 4 istek

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Spor Servisi / İsmail ER - Toplantıda kulüpler, hakemler ve atamalarla ilgili şikayetlerini bizzat Tatlı’ya aktarma imkanı buldu.

Toplantıda bazı taleplerde bulunulduğu öğrenildi. Bu istekler şöyle:

1- MHK’nın yapısı tamamen değiştirilsin.

2- VAR hakemleri ile saha hakemleri birbirinden ayrılsın.

3- Hakem atamalarını şimdiki gibi 3 kişi değil, tüm MHK üyeleri yapsın.

4- MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg görevini iyi yapamıyor.

Toplantıyla ilgili A Spor’a açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas “Hakemlik müessesesinde genel bir problem var. Bir hakemi ya da bir maçı incelemekten ziyade, tüm sistemi düzeltmek için ne yapmamız gerektiğine bakmak lazım. MHK değiştirerek bu iş çözülmüyor. Demek ki sistemi düzeltmemiz lazım” dedi.