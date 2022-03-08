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Kulüpler Birliği'nden hakem kararlarına dair açıklama geldi!

#Kulüpler Birliği#TFF#MHK
Kulüpler Birliğinden hakem kararlarına dair açıklama geldi

Kulüpler Birliği, bugün Süper Lig ve 1. Lig hakemlerine dair alınan kararlarda herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı'dan TFF'nin hakem kararıyla ilgili flaş bir açıklama geldi ve ortaya atılan iddialar yalanlandı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8 Mart 2022 Salı günü kamuoyu ile paylaşılan "Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları" başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı'nın hiç bir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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#Kulüpler Birliği#TFF#MHK

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