MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKulüpler Birliği’nden Göksel Gümüşdağ’a geçmiş olsun mesajı
GeriFutbol Kulüpler Birliği’nden Göksel Gümüşdağ’a geçmiş olsun mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği’nden Göksel Gümüşdağ’a geçmiş olsun mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kulüpler Birliği’nden Göksel Gümüşdağ’a geçmiş olsun mesajı
Abone Olgoogle-news

Kulüpler Birliği Vakfı, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüpler Birliği sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ’ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle