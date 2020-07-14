Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç, M.Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa YK üyesi M.Fatih Saraç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr.Çağrı İlk, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı, rahatsızlığı bulunan ve bir süredir tedavisi devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Genel Sekreterei Dr. Çağrı İlk, Başkan Cengiz’in evine giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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