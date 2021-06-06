Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı! Yabancı sınırı, küme düşme, harcama limitleri...

Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta bulunan Conrad İstanbul Bosphorus'ta yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak.



Toplantıda TFF'nin yabancı oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitlerinin konuşulması bekleniyor.

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