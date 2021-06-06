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GeriFutbol Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı! Yabancı sınırı, küme düşme, harcama limitleri...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı! Yabancı sınırı, küme düşme, harcama limitleri...

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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı! Yabancı sınırı, küme düşme, harcama limitleri...

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta bulunan Conrad İstanbul Bosphorus'ta yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda TFF'nin yabancı oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitlerinin konuşulması bekleniyor.

Kulüpler Birliğinde kritik toplantı Yabancı sınırı, küme düşme, harcama limitleri...

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