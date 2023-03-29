Kulüpler Birliği’nde gündem Beşiktaş’ın ‘hükmen’lere itirazı: "Hepsi yok sayılmalı"

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Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul’da saat 14.00’te kritik bir toplantı yapacak. Ali Koç’un başkanlığında gerçekleşecek toplantıda ana gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’den çekilen Gaziantep FK ve Hatalyspor hakkında aldığı karara Beşiktaş’ın yaptığı itiraz...

ORTAK KARAR ALINIRSA TFF’YE GiDiLECEK

TFF, iki takımın fikstüre göre karşılaşmaları gereken kulüplerin 3-0 hükmen galip ilan edilmesini kararlaştırmıştı. Beşiktaş bu karara itiraz ederek, Gaziantep FK ve Hatayspor’un bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılmasını talep etmişti. Bugünkü toplantıda tüm kulüpler konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek ve ortak bir karar alınması halinde TFF’ye gidilecek.

ÇEBi: HEPSi YOK SAYILMALI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin kararının yanlış olduğunu savunarak, “İki maçını deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın aldığı puanların adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. İki kulüple yapılan maçlar yok sayılmalı” demişti.