Kulüpler Birliği'nde genel kurul günü! Ahmet Nur Çebi devam edecek mi?

Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulu, bugün saat 14.00’te Hilton Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilecek. 5 Şubat’tan bu yana başkanlık görevini yürüten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, bugün koltuğunu başka bir isme devretmesi bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun aday olması beklenirken, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, “Süper Lig A.Ş’yi bir an önce kurup başına profesyonel bir isim getirelim. Bu süreçte Ahmet Nur Çebi başkanlık görevine devam etsin” önerisi gündeme geldi.

Vakfa üye olan Süper Lig kulüplerinin hangi seçenekte karar kılacağı bugün yapılacak kongrede netleşecek.