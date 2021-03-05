Kulüpler Birliği yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bakanlığın İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar konuşuldu." denildi.

Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile vakıf yetkililerinin katıldığı bildirildi.

Mustafa Cengiz, GSTV'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konu kişisel çıkarlar veya kulüp bazında değil, kulüpler ve Türkiye bazında idi. Birtakım yasal düzenlemelerin ilk görüşmelerini yapıyoruz. Aslında birçok görüşme olmuştu." ifadelerini kullandı.

Kulüp profesyonellerin Ankara'da hem milletvekilleriyle hem de bakanlıklarla temasta bulunduğunu vurgulayan Cengiz, "Biz de bunun doğrultusunda özellikle yayıncı kuruluş dışında yapılan kaçak yayınlar için düzenleme talep ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konusu olan fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında görüştük. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bize her konuda destek vereceğini söyledi. Elbette ki yasal düzenlemeler gerek ve torba yasaya girmesi gereken maddeler var. Özellikle izleyicilere ve futbolseverlere ceza vermeden, bunun yayınını yapan belli şirketlere ve kuruluşlara verilen cezaların artırılmasını istedik. Yoksa tek tek milyonlarca kullanan insanlara bir şey diyemeyiz. Belki yayın bedelini ödeyemiyorlar. " değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün BeIN Sports var, yarın bir başka kuruluş bu yayınları yapabilir. Bu kuruluşların elde ettiği gelirin artmasını isteriz." diyen Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu gelir artarsa biz kendi gelirimizi de artıracağız. Örneğin Galatasaray’ın pandemiden önce 230 milyon liraya yakın geliri vardı. Şampiyon olamayınca bu 200 milyon lira civarına düştü. Şu anda 150-160 milyon lira bandında. Kur artışıyla birlikte lirayı avroya çevirdiğinizde, en yüksek gelire sahip olan Galatasaray’ın çok ciddi kaybı var. Bunun giderilmesini istiyoruz. Maçlara henüz seyirci de alınmıyor. Bundan dolayı da çok ciddi kaybımız var. Tüm kulüpler için bunun giderilmesini istiyoruz. Marjinal değerine baktığınızda, en alttaki, en az yayın gelirinden ve seyirci gelirinden pay alan da aynı durumda. Sayın Bakanımız bize bu desteği verecek. Devamında Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Yayıncı kuruluş adına değil kendi adımıza, tüm kulüpler için, Türk futboluna yararı olması açısından bu toplantıyı gerçekleştirdik."