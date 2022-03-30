Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!

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Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

İşte Ağaoğlu'nun sözleri;

Yayın ihalesi ile alakalı olarak, aslında bu 28 Mart günü federasyonda kulüp başkanlarının olacağı bir toplantı planlanmıştı. Ama bu toplantı 4 Nisan'a ertelendi. Bugünkü toplantıda tüm kulüp başkanları tüm yetkiyi bana verdi, bu toplantıya ben katılacağım.

GELİR KAYBINA UĞRADILAR

Yayın ihalesini sonuçlandıramadık. Özellikle Anadolu kulüpleri gelir kaybına uğradı. Bu kadar ciddi finansal sıkıntılı olduğu dönemde teklif edilen rakamların, hiçbir şekilde Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği malum

MHK'NIN KARARI...

MHK'nın verdiği karar, Tahkim Kurulu'nun verdiği karar, amir kurumun yürürlüğe koyduğu kararlardır. Buna dair sorumluluk da TFF'nindir. Konunun çözüleceği yer de, Genel Kurul'dur.

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