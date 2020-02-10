Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.

Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez

Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.





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