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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak

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Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.

Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez

Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Rivada yapılacak

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