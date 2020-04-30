AA
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Kulüpler Birliği Vakfından Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." görüşlerine yer verildi.
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