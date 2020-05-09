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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 20:07,Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Vakfından geçmiş olsun mesajı

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Kulüpler Birliği Vakfından geçmiş olsun mesajı
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Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

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