AA
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Kulüpler Birliği Vakfından geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.
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