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GeriFutbol Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı yapıldı! Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı yapıldı! Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu...

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Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı yapıldı! Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu...
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Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi.

Kulüpler Birliği Vakfında görev dağılımı yapıldı Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu...

 

Kulüpler Birliği Vakfında görev dağılımı yapıldı Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu...

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