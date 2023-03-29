Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklama: 'TFF'ye sunacağız'

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Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul’da kritik bir toplantı gerçekletirdi. Ali Koç’un başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor hakkında aldığı karara Beşiktaş’ın yaptığı itiraz oldu.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, gündemdeki konuyla ilgili konuştu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig'e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var.

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TFF'YE SUNACAĞIZ

Geldiğimiz nokta itibarıyla, bu konu hakkında 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları TFF'ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız. Kulüpler için yaşayan bir TFF kimliği kısa süre içinde gösterildi. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak

UEFA GÖRÜŞ VEREBİLİR

UEFA, UEFA turnuvalarıyla ilgili görüş verebilir; yerel federasyonlar da yerel turnuvalarla ilgili görüş verebilir. Çıkacak karar sonucunda UEFA'ya gidecek kulüplerimiz olabilir. Şu anda yaşadığımız durum, her gün yaşadığımız bir durum değil.

PLAY-OFF KONUSU

Play-off konusu, basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışma olmadı. Sezonun 3'te 2'si bitmişken, play-off kararı almak doğru değil. Böyle radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar mantıklı, emin değilim.