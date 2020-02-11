Kulüpler Birliği toplantısı sonra Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar

Mehmet Sepil ve Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Mehmet Sepil: "Herkesin karşılıklı olarak açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu"

"MHK ile bir araya gelmek istedik kulüp başkanları olarak ve sunumlarını dinledik. Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek, VAR uygulamaları konusunda bizi bilgilendirdiler, sorularımızın cevaplarını aldık diyebilirim. Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk. TFF bize bu konuda kısa bir zamanda dönüş yapacak, çalışmalarımıza başlayacağız.

Son zamanlarda statlarımızda oluşan ırkçı söylemleri de tartıştık. Bu konuyla ilgili zaten federasyonun yasaları ve kuralları var ama kulüpler olarak bunun en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istedik. Bizim en büyük övüncümüz Avrupa'daki ırkçılık sorununun bizde ortaya çıkmamasıydı. Bunun en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini konuştuk.

Herkesin karşılıklı olarak açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu. İnşallah ileride de bu toplantıları tekrarlayıp konularımızı tartışacağız."

Nihat Özdemir: "Ne gerekiyorsa yapıp tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz"

"Kulüplerimizin yeri olmadığı için TFF olarak davet ettik ve 18 kulübünün 17'sinin katılımıyla toplandık. Türk futbolumuzun geleceği açısından bu toplantıların çok önemli olduğu hakkında hem fikir olduk. Sayın Sepil'in dediği gibi Türkiye ırkçılık konusunda dünyada örnek ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne dek hiçbir ligimizde, basketbolu da katabilirim, ırkçılıkla ilgili hiçbir olay yaşamadık."

Son maçlarda yaşananlar konusunda rahatsız olduğumuzu dile getirebilirdim. TFF olarak ne gerekiyorsa yapıp tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Tüm arkadaşlar bu konuda federasyonumuza destek verdiler, gerekli çalışmaları yapacağız."

Hakemlerimiz çok gündeme oturdular son dönemde. Sayın Sepil'in isteği ile Alp, Sarvan ve Şimşek'i getirdik, VAR uygulamalarında yapılanları anlattılar. Daha sonra neler yapılacağı konusunda karşılıklı fikri alışverişlerinde bulundular.

Gördük ki hakem hatalarının ve VAR uygulamalarının nasıl olduğu konusunda çok uzun süren bir toplantı oldu. 13 haftamız kaldı ve görüyoruz ki şu anda liglerimizde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Tarihe bakın, böyle bir sezon yok.

VAR sisteminin ofsayt hatasını %100 kaldırmasıyla bu takımlar yarışın içinde oldu. Taraftarın da yayıncının da bizlerin de bundan memnun olması lazım.

Lisans sistemini ilk kez getirdik. Tabii ki hatalar olacaktır. Sezon sonu neler yapılacağı, uymayanlara ne cezalar verileceği gibi şeylere karar verdik. Her takımımıza eşit mesafedeyiz. Yalnız yönetim kurulu üyeleri ve başkanlar değil, sahadaki tüm futbolcu kardeşlerimizin de rakibe jest, rakibe saygı, ırkçılığa meydan vermeden hareket etmelerini arzuluyoruz. Kim hak edecekse o şampiyon olacaktır, o şampiyona saygı gösterilmesini arzu ediyorum."

Mehmet Sepil: "Ali Koç bu sabah beni aradı"

"Ali Koç beni aradı, şu ortamda katılmamasının daha doğru olacağını, toplantının selameti açısından daha önemli olduğunu iletti. Beni dün ve bu sabah arayıp katılmayacağını söyledi. Toplantıyı Fenerbahçe olmadan yaptık dolayısıyla. Her şey diyalogla başlıyor VAR sistemi ile ilgili. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik. Sezon başı benzer bir brifing almıştık ama 4-5 başkan katılmıştık. Bugün Fenerbahçe dışında tüm başkanlar buradaydı, katılım daha iyiydi.

VAR protokolü hakkında neyin ne olduğunu Barış Şimşek bize izah etti. Her başkanın kendi ifadesi farklıdır, herkesin tatmin olup olmadığını bilemem ama hakem seçimi ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldık. Bizim en önemli talebimiz şu oldu, bunu sadece kulüplere değil taraftara da izah etmemiz gerek. Kolay bir konu değil, gri alanları olan bir konu. Onu özellikle anlattılar bize, sunumun en çarpıcı kısmı oydu. IFAB'ın tanımları içinde olduğu da belirtildi."