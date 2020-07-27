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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği toplanıyor! Yabancı sınırı ve yayıncı kuruluş...

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Kulüpler Birliği toplanıyor! Yabancı sınırı ve yayıncı kuruluş...
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Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kulüpler Birliği toplanıyor Yabancı sınırı ve yayıncı kuruluş...

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