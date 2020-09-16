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Futbol
İSTANBUL (İHA) - 
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği toplandı

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Kulüpler Birliği toplandı
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Kulüpler Birliği aylık olağan toplantısı İstanbul’da başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katıldığı toplantıda Fenerbahçe'yi Mustafa Kemal Danabaş temsil etti.

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasının ardından Kulüpler Birliği ilk toplantısını bugün İstanbul’da yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katıldığı toplantıda Fenerbahçe’yi ise yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş temsil etti.

Başkanlığı bırakacağını açıklayan Mehmet Sepil yönetiminde toplanan birliğin gündem maddelerinde ise başkanlık seçiminin olmadığı ve toplantıda futboldaki genel durumun masaya yatılacağı öğrenildi. Toplantıda seçim takvimi de konuşulacak.

 

Kulüpler Birliği toplandı

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