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Kulüpler Birliği, Tahkim Kurulu için toplanıyor

#Kulüpler Birliği#Süper Lig#Futbol
Kulüpler Birliği, Tahkim Kurulu için toplanıyor

Süper Lig’deki 7 kulübün başkan ve yöneticileri, dün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın İstanbul’da verdiği yemekte buluştu.

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Toplantıya Trabzonspor, Sivasspor, Karagümrük, Yeni Malatyaspor , Rizespor ve Kasımpaşa katıldı. Toplantıda üç kulüp, bazı hakem ve gözlemcilerin liste dışı bırakılması kararını iptal eden Tahkim Kurulu kararına karşı Kulüpler Birliği olarak bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtip, “Yazılı açıklama yapalım” görüşünü ortaya attı.

Diğer kulüpler, “Bu kararı Kulüpler Birliği olarak hep birlikte almalıyız” deyince bugün saat 15.00’te toplanma kararı alındı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yurt dışında olduklarını bildirirken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas henüz cevap vermedi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın katılıp katılmayacağı ise belli değil.

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#Kulüpler Birliği#Süper Lig#Futbol

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