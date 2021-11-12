Kulüpler Birliği ile yeni anlaşma

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Fantezi futbol platformu Sorare ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında, birliğin üyelerinden 15 futbol kulübünü kapsayan bir anlaşma imzalandı. 15 takımın tüm oyuncuları için Non-Fungible Token (NFT) oluşturulması ve kulüpler için yeni bir lisans kategorisi üzerinden gelir kaynağı yaratılması amaçlanıyor. Anlaşma ile Türk futbolseverler, koleksiyonerler ve fantezi futbol oyuncuları, tüm oyuncuların dijital kartlarını serbestçe takas edebilecek ve kullanabilecek. Bu yılın başlarında Sorare'de piyasaya sunulan Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin kartları halihazırda platformda yer alıyor.

Türk futbolseverler arasında da popüler hale gelen Sorare’de tüm ülke katılımcıları arasında Türkiye birinci oldu. Türkiye'de toplam 35.000 kayıtlı Sorare kullanıcısı bulunuyor ve katılımcılar, her gün 1 saat 27 dakikadan fazla süreyi Sorare’de geçiriyorlar. Ocak 2021'den bu yana Türkiye'de Sorare'de işlem gören toplam kart hacmi, aylık %32 gelir artış oranıyla 3 milyon dolara ulaştı.

Taraftarlara futbol tutkularını kutlamaları, paylaşmaları ve sahiplenmeleri için bir platform sunma misyonuyla LaLiga ve Bundesliga’nın ardından şimdi de Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptığı işbirliği Sorare’yi, 2022'nin sonuna kadar dünyanın en iyi futbol ligleriyle de işbirliği yapma hedefine daha da yaklaştırıyor.

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İlk kez NFT alanına giren Kulüpler Birliği Vakfı için önemli bir gelişme olan işbirliği, NFT spor piyasasına yönelik hızla büyüyen küresel ilgiyi öne çıkarıyor.

Kulüpler Birliği Vakıf Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Birlik olarak Süper Ligin marka değerini artırmak ve kulüplerimize ek gelirler yaratmak için uzun zamandır çalışmalar yapmaktayız. Bu anlamda Türk futbol takımları adına NTF dünyasında büyük potansiyel görüyoruz. Sorare ile yaptığımız anlaşmayla bu potansiyeli değerlendireceğimize inanıyoruz.”

Sorare CEO'su ve kurucu ortağı Nicolas Julia şunları söyledi:

“Türkiye’de yeni nesil platformlar için taraftar potansiyeli çok yüksek. Bugün bile Sorare’deki tüm ülke taraftarları arasında Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Kulüpler Birliği Vakfı’na bu potansiyeli geliştirecek bir teklif götürdük. Üyesi olan kulüpler adına yeni fırsatları değerlendiren KBV ile bu anlaşmayı imzaladık, mutluyuz! Eminim bu anlaşma sonrasında, Sorare’deki taraftar listesinde ilk sırada yer alan Türk taraftarların sayısı daha da artacak”