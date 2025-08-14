×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Ertuğrul Doğan#Kulüpler Birliği#Yabancı Sınırı
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğandan yabancı sınırı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 16:57

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplerin gelirlerini kalemlerini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha arttırabiliriz diye konuştuk.

MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız." diye konuştu.

Yabancı konusuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan henüz bir cevap gelmediğini söyleyen Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonunu görüşünü bekliyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumuna da değinen Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ertuğrul Doğan#Kulüpler Birliği#Yabancı Sınırı

BAKMADAN GEÇME!