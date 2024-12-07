Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: Türkiye'de takım sayısı fazla

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Kulüpler Birliği Vakfı dün İstanbul’da toplandı. Birlik Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada profesyonel liglerde fazla sayıda takım bulunduğunu belirterek, “Şu anda yanılmıyorsam Türkiye’de 159 profesyonel takım var. Avrupa’nın hiçbir liginde bu yok. Her lige 20 takım deseniz, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, hadi bir grup da 3. Lig. Maksimum 80, bize göre 60 olması gerekiyor. Bu şekilde gidemez” dedi.

Koç toplantıda ayrıca sezon sonunda yeni sisteme geçilecek olan e-bilet, vadesi gelen borçların denetimi, harcama limitleri ve kulüplerin de ortak olacağı MHK yapısını konuştuklarını söyledi.