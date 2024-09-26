Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: MHK yapılanması için federasyonla beraber çalışacağız

Haberin Devamı

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vakıf Başkanı Ali Koç, “Kulüplerin hazırladığı 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık” dedi.

TOPLANTIYI BiZ iSTEDiK

TFF ile kendi talepleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılanması konusunda istişarede bulunduklarını ifade ederek, “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu çok iyi, tatmin edici bir sunum yaptı. İleriye dönük MHK yapılanması için Kulüpler Birliği ve federasyonumuzun beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. MHK’de gençlerin, yeni isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Bizim de sabırlı olmamız lazım” diye konuştu.

TFF SUNUM YAPTI, KÜÇÜK DiLiMiZi YUTTUK

TFF’nin kendilerine yaptığı sunum hakkında da görüş belirten Koç, “Federasyon bize sunum yaptı. Kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de etkilendik o fotoğraftan. Vakti gelince kendileri anlatacaktır” dedi.