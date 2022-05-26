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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı ve yayın açıklaması!

#Ahmet Ağaoğlu#Kulüpler Birlii#Trabzonspor
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlundan yabancı sınırı ve yayın açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu iki önemli konuda konuştu.

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Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından kulüp başkanları Kulüpler Birliği toplantısı bir bir araya geldi.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yayıncı ve yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu özetle şu ifadeleri kullandı: “İvedilikle çözüm bekleyen sorunlarımız var. Biz içerideyken açıklanmış transfer penceresi. 17 Haziran’da açılacakmış. Yabancı sınırı ne olacak? 3 haftadan az bir süre kalmış. Hâlâ neticeye ulaşmamış yayın ihalesi var. Hangi rakamlar üzerinden yapılacak? Liglerin başlamasına 2 ay var. Yayıncı kuruluş da ne kadar dekoder satacağını, 50-60 ülkeye satacağı yayının programını yapmak zorunda. Kulüplerin ve yayıncının çaba sarf ettiği dönemde, imzanın haziran ayı sonuna ertelenmesinin doğuracağı sonuçları dile getirmek bile istemiyorum.”

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#Ahmet Ağaoğlu#Kulüpler Birlii#Trabzonspor

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