Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: TFF, 1-2 ay içerisinde olağanüstü seçime gidecek

Haberin Devamı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu istifa süreci ve yayın ihalesi konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Başkanlardan özellikle toplantıya gelmelerini rica ettim. İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim. Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi ve istifa ettiğini söyledi. Sanırım gazeteciler Nihat Özdemir'in istifasını bizden önce duydu! Çünkü biz içerideyken, istifa ettiği haberleri düşmeye başladı.

Naklen yayın ile geldiğimiz süreci tartıştık. Federasyon başkanı ayrıldı. Nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda kendi aramızda bir karara vardık. Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki 1-2 ay içerisinde olağanüstü genel kurula gidilecek.

Haberin Devamı

"TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

TFF Başkanı olacağımla ilgili iddiaları nereden çıkıyor, kim ortaya atıyor? Demek ki bu insanlar futbolu değil, bizi de yönetiyor! Burada bir başkan varken bizlerin isminin çıkması spor etiğiyle ve ahlakıyla bağdaşmaz. Futbol dünyası içerisinde Allah'ın bahşedeceği en güzel yerdeyim. Trabzonspor'un başkanlığını yapıyorum. Farklı bir mevki peşinde değilim.

"YAYIN İHALESİ BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI"

Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması lazım. Bir an önce karar verilmek zorunda. Görüşlerimizi federasyona ilettik.

"NİHAT ÖZDEMİR YORULDU"

Hazırlıksızdık. Bugün böyle bir şeyin olacağını beklemiyordum. Bir TFF başkanına ihtiyacımız var, doğru. Futbolun sorunları birikmeye başladı ve çok fazla. Nihat Bey, sadece teşekkür etti. Hakkınızı helal edin dedi. Kısa bir konuşma yaptı. Biz şoku yaşarken, Servet Bey devam edecek dedi ve çıktı. Herhangi bir gerekçe sunmadı ama bayağı bir sıkıntılı süreç yaşadı ve yoruldu. Hoş olmayan bir şekilde gündeme oturdu. Eminim ki bir ülkenin çok daha büyük sorunları vardır.

BEŞİKTAŞ'IN KURAL HATASI BAŞVURUSU...

Beşiktaş'ın kural hatası başvurusuyla ilgili bir şey konuşulmadı.