Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Metin Tokat'ın istifası bizimle alakalı değil"

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MHK'nın yapısı ve hakemler konusunda TFF ile ortak bir şekilde çalışacaklarını belirten Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "MHK'nın yapısı ve kararları, gözlemci, hakem kararları ve atamalar hususunda TFF ile aynı görüşteyiz. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunu haline gelen hakem konusunu federasyonla görüştük. Onların da bizimle aynı fikirde olması bizi umutlandırdı. Ortak bir şekilde çalışacağız. Metin Tokat'ın istifası bizimle alakalı değil. TFF'nin kendi içindeki durumla alakalı. Şahısları değil, sistemi görüşüyoruz." dedi.

Ortak çalışma grubu oluşturulduğunu belirten TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ise "Son günlerde kulüplerimizin hakemlik ve MHK işleyişi konularında önemli şikayetleri oldu. Biz TFF olarak bu serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik. Çok önemli bir adım attık. Ortak çalışma grubu oluşturduk. Kısa, orta ve uzun vadede aksiyonlar alacağız. Buradaki amacımız Türk hakemliğinin tekrardan eski imajı, eski günlerine döndürmek." diye konuştu.