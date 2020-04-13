MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKulüp binasına korona virüs engeli
GeriFutbol Kulüp binasına korona virüs engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Kulüp binasına korona virüs engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kulüp binasına korona virüs engeli
Abone Olgoogle-news

Zonguldak Kömürspor'un kulüp binasındaki yenileme çalışmaları korona virüs nedeniyle durdu.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un yıllardır konakladığı kulüp binası sezon başında yönetimin aldığı karar doğrultusunda yenilenmeye alınmıştı.

Kulüp binasının yenilenmeye alınmasını ardından ise oyuncular DSİ misafirhanesinde konaklıyordu. Modern bir hale dönüşmeye başlayan kulüp binasında oyuncuların kaldıkları odalar birleştirilerek her odaya lavabo ve tuvalet gibi ihtiyaçlar konuluyordu.

Hemen hemen kaba inşaatı biten binada son olarak ince rötuşlar yapılacakken inşaat korona virüs nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kulüp yöneticileri korona virüs salgını bittiği takdirde kulüp binası inşaatının devam ettireceği öğrenildi.

Kulüp binasına korona virüs engeli

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle