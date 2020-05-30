Kulüp başkanları ve yazarlardan 'yabancı sayısı' için çarpıcı yorumlar!

Hürriyet'te dün yer alan ‘TFF, yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak 6+2’ye düşürmeyi planlıyor’ haberi gündeme bomba gibi düştü... TFF Yönetim Kurulu, halen 28 kişilik kadroda 14 olan yabancı sayısını gelecek sezon 12’ye, sonraki sezonlarda da 2’şer 2’şer azaltıp 6+2’ye indirmek için çalışmalara başladı. Bu konuda bir komite kuran TFF ayrıca, yabancı oyuncular için ‘32 yaş kriteri’ koymayı tartışıyor. Yabancı sayısının azaltılması konusu TFF Yönetim Kurulu’nun geçen hafta Kulüpler Birliği ile İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda da konuşuldu. Başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulübün olumlu yaklaştığı bu öneriye Galatasaray Kulübü karşı çıktı.

YABANCILARIN SAYISI DEĞİL KALİTELERİ ÖNEMLİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ben, yabancı futbolcuların sayısından ziyade kalitesini düşünüyorum ve bu da ancak belirli kriterler konursa sağlanabilir. 32 yaş sınırı getirilecek deniyor, bu 29-30 da olabilir, hiçbir sakıncası yok. Önemli olan kalitesi.

EN İDEALİ 6 YABANCI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini bundan bir yıl önce Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ilk teklif eden kulüp biziz. Bu bizim ‘olmazsa olmazımız’dır. Mevcut yabancı uygulamasıyla futbolumuzu kalkındırmamız mümkün değil. Bu işin en ideali sahada maksimum 6 yabancıdır. Ve bu iş elbetteki belli bir plan dahilinde kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bundan böyle genç yabancılar tercih etmeliyiz. Yaş konusunda da bir sınırımız olmalı.

HERKES KABUL ETTİ

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: TFF ile yapılan toplantıda indirim onuşuldu ve herkes kabul etti ama rakam konuşulmadı. Bu kadar radikal bir değişiklik olmasını istemem. 6+2 gibi garabetlere karşıyım. Kademeli olarak 2 şer 2 şer 8 e kadar inebilir.

OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİN

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Şu süreçte bunu konuşmak doğru olmaz. Bu senaryoları şimdiden yazmaktansa, koronovirüs süreci bittikten sonra Kulüpler Birliği ile TFF bir araya gelip istişare yapmalı. Ülke menfaati neyi gerektiriyorsa o yapılır; birden 6 ya da 8 olmaz. Oldu bittiye getirilirse, yarın öbür gün tekrar değiştirilmeye çalışılır. İyi düşünmek lazım.

KULÜPLERİN ÇOĞU AZALMASINDAN YANA

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Yabancı futbolcu sayısının düşürülmesi fikrine ben de katılıyorum. Sayı, kademeli olarak düşürülmeli. Kulüpler Birliği’nin geçen hafta TFF ile yaptığı toplantıda da bu yöndeki görüşlerimi dile getirdim. TFF, bu konuda bizim görüşlerimize büyük önem veriyor ve kulüplerin çoğu sayının azaltılması düşüncesine katılıyor. Yabancı sayısının azaltılmasının Türk futbolu adına daha iyi olacağı kanaatindeyim.

DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Yabancı sınırlamasının kademeli olarak düşürülmesini doğru buluyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konuda alacağı kararın arkasındayız. Yabancı sayısının düşürülmesi yönünde yapılacak bir değişiklik, kesinlikle doğru karar olur.

KALİTEYİ YÜKSELTİP SAYIYI AZALTMALIYIZ

İlker Yasin: Ben daha önceki yazılarımda, “Türkiye, Avrupa’nın bit pazarıdır” diyerek, yabancı uygulaması ile ilgili görüşümü beyan etmiştim. Kaliteli yabancıya elbette ki evet, ancak kororavirüs kulüplerimizi ekonomik açıdan büyük sıkıntıya soktu. Artık kulüplerin kaliteli yabancı transfer etme şansı çok düşük. Bu nedenle de yabancı sayısının mutlak surette düşmesi gerektiğine inanıyorum. Kalitesiz yabancı alıp sayıyı yüksek tutmaktansa, kaliteli yabancı getirip sayıyı düşük tutmak gerekir. 32 yaş kriterine gelince... Veteran oyuncular Türkiye’ye sadece para için geliyor. Artık 32 yaş ve üzeri futbolculara itibar edilmemeli, yerli genç oyuncular cesurca sahaya sürülmeli.

GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİR

Güntekin Onay: Yabancı oyuncu sayısının azaltılması ülke futboluna neler katabilir? 1-) Anadolu takımları ve büyükler arasındaki güç dengeleri değişecek 2-) Kaliteli yerli oyuncuların transfer piyasasındaki fiyatları iyice artacak. 3-) Ligin kalitesi düşecek ve Avrupa’da başarı zorlaşacak. Çağlar, Cengiz, Merih, Zeki, Cenk, Enes gibi yurtdışında oynayan yıldızlar yabancı sayısı serbestken Avrupa’nın önde gelen liglerine gitti. Yeni yıldız adayları ülke içinde kalacak ve bu seviyelere ulaşamayacak

ASLA SINIR KONMAMALI

Uğur Meleke: Ben, Mehmet Arslan’ın haberini gördüğümde inanamadım, çünkü geçmişte denenmiş ve başarısız olmuş metotlara dönüşe anlam veremedim. Defalarca söylediğimi yine tekrarlıyorum: Burada yabancı rakibini geçip formayı alamayan yerli, uluslararası maçta aynı rakibini nasıl yenecek ki? Ülkeye Iphone-Samsung girişini yasaklarsak en iyi telefonu biz mi üreteceğiz? Yabancı sınırlanmamalı. Onun yerine ilk 11’lere 2 tane U22 oyuncusu zorunluluğu geri gelmeli.

5'E DÜŞÜRÜLMELİ

Tahir Kum: Bu pandemi sürecini Türk futbolu için bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Mevcut yabancı sayısı abartılıydı. Her sene eldeki yabancı sayısını 2 veya 3 kişi eksilterek bu sayıyı 5’e düşürmeliyiz. Yaş sınırlaması getirilmesine ise karşıyım. Türk futbolunun gelişimi için Drogba, Sneijder gibi gençlere katkı yapacak, bir şeyler öğretecek yabancılar getirmeliyiz. Atiba’yı bulmuşsun, 50 yaşında olsa ne ne fark eder.