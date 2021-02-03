Kulübede olması bile herkesi Mesut etti!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Takımın bir parçası haline dönüşme hamlesi kapsamında planlanan bu hamlenin sonunda da Erol Bulut’un sürpriz hamlesi geldi. Maçın 76. dakikasında Thiam’nın yerine oyuna giren Mesut Özil’in böylelikle Türkiye ve Fenerbahçe kariyeri başlamış oldu...

ONU GÖREBiLMEK iÇiN ADETA YARIŞTILAR

Mesut Özil büyük bir coşkuyla karşılandı. Hatay’a adım attığından itibaren büyük bir kalabalık onu görmek için önce hava alanına ardından otelin önüne geldi.

KENDiSiNE GÖSTERiLEN SEVGİYE ŞAŞTI KALDI

Maç saatine kadar taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Mesut Özil onlara alkışlarla karşılık verdi.

ISINMADA ŞAKALAŞMASI DiKKATLERDEN KAÇMADI

Isınma anlarında oldukça keyifli olduğu gözlenen Mesut Özil yeni takımına ve arkadaşlarına kısa sürede adapte olduğunu gösterdi. Samatta ve Sadık’la sık sık şakalaşıp gülüştü.

iSTiKLAL MARŞI’NDA YiNE GÖZLER ONDAYDI

İstiklal Marşı okunurken de kameralar yine Mesut Özil’e çevrilmiş durumdaydı. Yıldız futbolcu marşın okunduğu o anlarda maskesiyle İstiklal Marşı’nı dinledi.

FOTOĞRAF iSTEKLERiNi KIRMADI, SELFIE YAPTI

Maç başlarken çıktığı tribünde kırmızı yelekli güvenlikçileri kıramadı. 5-6 ayrı güvenlikçiyle fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.

MAME THIAM’IN ATTIĞI GOLÜ AYAKTA ALKIŞLADI

Thiam’ın golünde büyük bir sevinç yaşayan Mesut Özil takım arkadaşlarını ayakta alkışlayarak onların sevincine ortak oldu.

35. DAKiKADA ISINMAK iÇiN SAHA KENARINA GELDi

Maçın 35. dakikasından itibaren saha kenarında ısınmaya başladı. İkinci yarıda Fenerbahçe kalesi arkasında ısınan Mesut 1-2 metre uzağında olan birçok pozisyonu heyecanla izledi.

ÖMER ERDOĞAN’LA SELAMLAŞIP GEÇTi

Maçın 69. dakikasında kale arkasından kulübeye giderken Ömer Erdoğan’ın yanından geçip selamlaştı.

OYUNA GiRMEDEN ÖNCE 2 ELiNi AÇIP DUA ETTi

Dakikalar 75’i gösterdiğinde sarı lacivertli formayla saha kenarında oyuna girme heyecanını yaşayan Mesut Özil iki elini açarak dua etti.

76’DA THIAM’IN YERiNE OYUNA DAHiL OLDU

76. dakikada Thiam’ın yerine girerek Türkiye kariyerini başlatan Mesut’un çok heyecanlı olduğu belli oluyordu.

HEYECANDAN NEREDE OTURACAĞINI ŞAŞIRDI!

Maç başlarken oturacağı yeri şaşıran Mesut heyecandan önce sarı boyayla işaretli yürüme alanına oturdu. Daha sonra Fatih, Samatta ve Lemos’un ortasına oturdu.

KAMERALAR SÜREKLi OLARAK YILDIZI TAKiPTEYDi

Futbolcuların ısınmaya çıktığı anlarda kameralar tamamen Mesut Özil’deydi. Yayıncı kuruluş ekrana dakikalarca yıldız oyuncuyu getirdi.

O BAŞLATTI, FERDİ ORTALADI, 2. GOL GELDİ

88 dakikada Mesut Özil’in başlattığı pozisyonda, Ferdi kadıoğlu sağ kanattan topu içeriye çevirdi ve Billong kaleciden önce davranarak kendi kalesine topu gönderdi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...