Küçük dev adam!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig
Küçük dev adam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:00

Urugaylı yıldız Torreira, takıma transfer olduğu 2022 Ağustos'tan bu yana istikrarıyla Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu.

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Lucas Torreira hem kulübe adımını attığı ilk andan itibaren sergilediği performansla hem de takımın üst üste kazandığı şampiyonluklardaki rolüyle taraftarların gönlünde taht kurdu. Sarı kırmızılıların 6 milyon Euro bonservisle Arsenal’den kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız bu sezon da Okan Buruk’un değişilmezi oldu. Cimbom’un bu sezon oynadığı 10 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkan Torreira 800 dakika ile takımın en çok süre alan oyuncusu konumunda.

Toplamda 22 gole direkt katkı verdi

· Torreira bu sezon 1 gol, 2 asistle 3 gole katkı verdi.

· Ligde bu sezon ilk 8 haftada yüzde 90 pas isabetiyle oynarken 38 sahipsiz top kazandı, 9 da top kaptı.

· Sakatlık ve dinlendirilme dahil G.Saray kariyerinde sadece 4 maçta görev alamadı.

· Cimbom’da toplamda 139 resmi maçta görev alırken 8 gol attı, 14 asist yaptı ve 22 gole direkt katkı sağladı.

· Son 4 sezonda Süper Lig’in en çok sahipsiz top kazanan (715) oyuncusu oldu.

· Aynı periyotta 5 bin 172 isabetli pasla da zirveye çıktı.

#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig

