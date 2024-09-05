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Kübra Korkut'tan gümüş madalya!

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#Paralimpik Oyunları#Paris2024#Kübra Korkut
Kübra Korkuttan gümüş madalya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 21:09

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

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South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında finalde son 3 paralimpik oyunların şampiyonu Kelly Van Zon'la karşılaştı.

İlk iki seti 11-7 ve 11-3 kazanan milli sporcu, üçüncü sette 7-3 önde olmasına rağmen rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve seti 8-11 kaybetti. Dördüncü seti de 10-12 alan Hollandalı sporcu, setlerde durumu 2-2'ye getirdi.

Şampiyonun belli olacağı sete Hollandalı sporcu iyi başladı ve saha değişimine 2-5 önde girdi. Kelly Van Zon, sette daha az hata yapan taraf oldu ve seti 4-11 maçı da 3-2 kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

Londra 2012'de takımlarda gümüş, Rio 2016'da bireyselde gümüş, Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya alan Kübra, Paris 2024'ü gümüş madalyayla tamamladı.

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Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 20'ye yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.

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#Paralimpik Oyunları#Paris2024#Kübra Korkut

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