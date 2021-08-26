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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Kübra Korkut, Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi

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Kübra Korkut, Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Rio 2016'nın gümüş madalyalı sporcusu Kübra Korkut, Londra 2012'de bronz madalya elde eden Safonova ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İlk maçında da Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

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