Kübra Korkut, Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Rio 2016'nın gümüş madalyalı sporcusu Kübra Korkut, Londra 2012'de bronz madalya elde eden Safonova ile karşılaştı.



Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



İlk maçında da Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.